В Калуге умерла поэтесса Инна Теплова

В возрасте 37 лет в Калуге скончалась российская поэтесса Инна Теплова. Об этой трагической новости сообщил писатель и публицист Захар Прилепин.

О причинах гибели поэтессы он не сообщил, однако подчеркнул, что в причинах смерти нужно разбираться. Прилепин отметил, что смерть Тепловой не связана с самоубийством.

Также писатель рассказал, что не был в тесном контакте с Тепловой и был знаком с ней «мимолетно». Несмотря на это, подчеркнул Прилепин, он помнит их совместное выступление во МХАТе.

«Она дружила со всеми моими поэтическими друзьями, и я часто видел ее удивительное лицо», — написал Прилепин.

Теплова являлась членом Союза писателей России с 2021 года. Она оставила заметный след в литературе и получила признание за свои яркие произведения.

Поэтесса также была лауреатом нескольких литературных премий. Ее стихотворения были опубликованы в таких изданиях, как «Наш современник» и «Плавучий мост». Творчество Тепловой отличалось искренностью, глубиной и особым поэтическим даром.

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