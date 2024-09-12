Умер тележурналист Николай Сванидзе

Российский телеведущий Николай Сванидзе ушел из жизни на 69-м году. На протяжении последних двух месяцев он испытывал трудности с речью и перестал принимать телефонные звонки, общаясь с родственниками исключительно через сообщения. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Вчера, 11 сентября, около 23:00 Николаю Карловичу стало плохо в его квартире на улице Маршала Василевского, где он находился со своей супругой.

Жена вызвала скорую помощь. Врачи прибыли и предпринимали попытки реанимации, но, к сожалению, констатировали смерть в 23:58. Причиной смерти была указана острая сердечная недостаточность.

В 2023 году Сванидзе перенес пневмонию, ему диагностировали ишемию головного мозга.

Несколько лет назад у него был инсульт. Семья возила его на лечение в Израиль, а в последний год он проходил реабилитацию в России.

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