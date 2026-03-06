«Скорая помощь как угроза»: в Италии судят фельдшера за гибель пятерых пациентов

В Италии разгорается скандал вокруг сотрудника скорой помощи: 27-летнего мужчину подозревают в преднамеренном убийстве пяти пожилых пациентов. Как передает информагентство ANSA, инциденты происходили в период его дежурств.

Фигурант дела, который уже отстранен от работы в структурах Красного Креста, находится под следствием. По версии правоохранителей, смерти пострадавших наступали во время либо сразу после перевозки из города Форли в больницы, расположенные в Санта-Софии. Первый случай предположительно произошел еще в феврале 2025 года.

Поводом для проведения расследования стали настойчивые сигналы от коллег подозреваемого. В итоге в служебном транспорте были скрыто установлены камеры видеонаблюдения. Собранные данные, по информации полиции, указывают на то, что летальные исходы не были естественными или врачебной ошибкой, а являлись спланированными акциями. В материалах дела фигурирует формулировка «умышленные убийства с применением смертельных субстанций».

В настоящий момент прокуратура решает вопрос об эксгумации останков четырех жертв, чтобы найти неопровержимые доказательства. Что касается пятой пострадавшей — 85-летней женщины, скончавшейся 25 ноября, — то вскрытие ее тела уже внесено в график судмедэкспертов. Следственные мероприятия по данному резонансному делу продолжаются.

Ранее врач Вялов сообщил, что половинка авокадо объявлена новым «убийцей» холестерина.