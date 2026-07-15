Скорая приехала спасать бабушку, а попала под дуло: в Подмосковье пьяный внук встретил врачей с пистолетом

Медики прибыли на вызов в одно из СНТ, где 44-летний мужчина в нетрезвом виде нецензурно выражался в их адрес и угрожал предметом, похожим на пистолет. Прибывшие полицейские задержали его и изъяли оружие. Экспертиза подтвердила, что это пневматический пистолет, не относящийся к огнестрельному оружию. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о хулиганстве, он находится под подпиской о невыезде.