Скорая сбила пешехода и опрокинулась в кювет в Сочи

В Сочи произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и пешехода. Сообщается, что скорая везла в больницу тяжелобольного, когда на дорогу выскочила женщина, которую машина сбила, после чего упала в кювет. Об этом сообщили в местном УВД, передает издание РИА Новости .

На данный момент было установлено, что скорая везла в медучреждение гражданина с тяжелой травмой. Во время движения по поселку Вардане, водитель скорой увидел женщину, выскочившую на дорогу, игнорируя красный свет светофора. Водитель попытался избежать ДТП, но не справился с автомобилем, и машина опрокинулась в кювет.

В полиции сообщили, что женщина, спровоцировавшая ДТП, была доставлена в больницу с травмами. Перевозку мужчины с травмой совершила другая бригада скорой помощи.