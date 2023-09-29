Алексей Парамонов, представитель России в Риме, считает, что обычные люди в Италии обладают большей мудростью, чем их правительство. По его убеждению, они хотят дружить с Россией, что показывает их мудрость и открытость.

«Не желают ничего, кроме как скорейшего завершения украинского конфликта, отмены санкций и возвращения к прежнему взаимовыгодному диалогу», - подчеркнул он.

Он напомнил, что большое число итальянцев является католиками, и они прислушиваются к мнению Папы Римского. Тот также выступает за мирное разрешение конфликта. Все они осознают, что дипломатические усилия не предпринимаются исключительно из-за того, что Запад накачивает Украину оружием и боеприпасами.