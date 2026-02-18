Скорлупа, мотор, turbo: как в Тольятти слепили пластилиновую мечту из Lada

В Сети появились снимки автомобиля, который смело можно назвать одной из самых неоднозначных и смелых страниц в истории отечественного автопрома. Речь идет о концепт-каре Lada Peter Turbo, созданном инженерами и дизайнерами Волжского автомобильного завода на заре нового тысячелетия. Эта модель, так и оставшаяся в статусе полноразмерного макета, стала настоящим вызовом устоявшимся представлениям о том, какой может быть «Лада», сообщает ufocar.

Эпоха рубежа веков была для АвтоВАЗа временем поиска новых форм. Рынок активно захватывали подержанные и новые иномарки, и тольяттинскому гиганту нужно было срочно искать свежие идеи, чтобы удержать внимание публики. Именно тогда и родился амбициозный проект Peter Turbo. Впервые широкой общественности его продемонстрировали в августе 2000 года на Московском автосалоне. Интриги добавлял тот факт, что перед зрителями предстал не ездовой прототип, а искусно выполненный макет, лишенный двигателя и ходовой части. Однако это не помешало ему произвести фурор.

Главной фишкой «Питерского Турбо», чье название явно отсылало к стремительному и культурному образу Северной столицы, стал экстерьер. Плавные, стремительные линии кузова, развитые колесные арки и общая аэродинамичная форма резко контрастировали с привычными угловатыми «восьмерками» и «десятками». Дизайн концепта выглядел настолько свежо и динамично, что специалисты заговорили о способности российских инженеров создавать проекты мирового уровня, способные составить конкуренцию европейским и японским трендам.

Несмотря на то, что Lada Peter Turbo так и не обзавелся серийным «будущим» и не поехал по дорогам, его влияние на философию дизайна АвтоВАЗа трудно переоценить. Э