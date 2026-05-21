Скоростной интернет пришел в хакасские аалы: связь 4G запустили в Усть-Чуле и Кызласе

В Аскизском районе Хакасии расширили покрытие сети четвертого поколения, обеспечив устойчивой связью и мобильным интернетом около двух тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе МТС, базовые станции заработали в селах Усть-Чуль и Кызлас, которые ранее имели статус аалов — традиционных хакасских поселений.

Жители этих мест уделяют особое внимание сохранению национальной культуры, в том числе через театральное искусство. Народный театр в Кызласе, к примеру, известен постановкой «Изен Чинiс» — «Здравствуй, Победа» — на хакасском языке. Теперь сельчане получили доступ к скоростному интернету, онлайн-покупкам, кино, учебе и удаленной работе.

Ранее тот же оператор провел цифровую инфраструктуру в село Матур Таштыпского района, знаменитое своим фестивалем шорской культуры. Подобная работа в малых населенных пунктах рассматривается как один из инструментов расширения туристического потенциала региона и роста его культурно-рекреационного ресурса.