Скорпионы и жуки-листоеды вместо сувениров: что нашли в посылке из Таиланда московские таможенники
Telegram-каналы: таможенники нашли 185 скорпионов и жуков в посылке из Таиланда
Московские таможенники развернули посылку из Таиланда со 185 высушенными скорпионами и жуками. Как сообщают Telegram-каналы, отправление шло в Воронеж, а на рентгене в нем обнаружили черных лесных скорпионов с крупными клешнями и переливающихся жуков-листоедов, упакованных в целлофан.
Отправитель указал в декларации «сушеные съедобные насекомые», однако сопроводительные документы на товар отсутствовали. В Центральной почтовой таможне заявили, что подкарантинный груз запретили к ввозу по решению Россельхознадзора, и посылку вернули отправителю.