Скотч на лице: мама ребенка пожаловалась на издевательства в детсаду Волгограда

Жительница Краснооктябрьского района Волгограда заявила, что в детском саду воспитательница и няня издеваются над детьми — шлепают, кричат, а недавно заклеили рот скотчем ее четырехлетнему сыну. После обращения в полицию и публикации в СМИ ситуацию взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин, пишет V1.RU .

По словам матери, проблемы начались после смены воспитательницы в группе. В начале июня поведение сына насторожило женщину: ребенок начал бить себя по голове, когда его ругали. Невролог предположил, что это «коррекция психики» — ребенок наносит удары себе, чтобы его не били взрослые.

После жалоб родительницы няня призналась, что шлепала мальчика, но пообещала больше так не делать. Однако 18 июня ребенок рассказал, что ему «закрыли рот липкой штучкой». Мама показала скотч — сын подтвердил. Воспитательница отрицала произошедшее, но опрос других детей в родительском чате показал обратное. Одна из девочек рассказала, что мальчику заклеили рот вместе с руками за то, что он огрызался. Дети подтверждали, что он плакал.

Елена обратилась в полицию, но инспектор ПДН лишь опросил воспитательницу и няню — те все отрицали, и проверка не дала результатов. Сына мать перевела в другой детский сад.

Помимо этой истории, в чате родители обсуждали, как воспитательница орет на детей до слез, а при виде взрослых успокаивается. Одна из мам написала: «Как теперь дожить до вечера с этой информацией».

Заведующая детсадом находится в отпуске до 12 августа. После выхода публикации Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело и лично контролирует расследование. Редакция уточняет детали в администрации Волгограда и полиции.