«Скованная льдом». Труп молодой девушки обнаружили в реке в черте Петербурга

В Санкт-Петербурге произошло трагическое происшествие: из воды всплыло тело молодой девушки. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Как рассказали очевидцы, страшную находку сделали неподалеку от образовательного учреждения в районе Уткиной Заводи. Погибшая была в одежде.

На месте инцидента работают сотрудники Следственного комитета. В настоящий момент следователи устанавливают личность девушки и пытаются восстановить картину случившегося, выясняя обстоятельства, при которых она оказалась в воде.

Существует предположение, что тело длительное время находилось в ледяном плену и было скрыто под толщей льда. Обнаружить его удалось только с приходом потепления. Среди основных версий случившегося рассматривается вероятность того, что гражданка могла упасть в реку с расположенного поблизости моста.

Ранее сообщалось о том, что в Москве мужчина утонул в ванне из-за резкого перепада температур.