СКР начал проверку по факту прорыва трубы на комбинате в Прикамье

Работы, связанные с обслуживанием и ремонтом подобных систем, требуют строгого соблюдения мер предосторожности и обеспечения безопасности.

Как сообщает сайт aif.ru, Следственный комитет Российской Федерации (СКР) начал доследственную проверку после серьезного инцидента, произошедшего во время очистки трубопровода аммиачно-холодильной установки.

В результате происшествия трое рабочих получили травмы различной степени тяжести. Напомним, что они работали на Чайковском мясокомбинате в Пермском крае.

На данный момент на месте происшествия проводится осмотр, экспертизы, а также осуществляется опрос очевидцев, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Пострадавшие рабочие уже направлены в больницу, где получают необходимое лечение из-за полученных ожогов.