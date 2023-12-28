СКР начал проверку после происшествия с пассажирским самолетом в Якутии

По предварительной информации, самолет компании «Полярные авиалинии» по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск отклонился от линии посадки, и приземлился вне зоны ВПП на песчаной косе у воды. На борту в этот момент находились 34 человека: 30 пассажиров и экипаж. Никто не пострадал. Воздушное судно также не получило повреждений.

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», СКР начал доследственную проверку по факту произошедшего. Правоохранители изучат соблюдение правил эксплуатации транспорта, профессиональную компетентность летчиков и возможные нарушения правил безопасности движения. Решение о возбуждении дела будет принято после оценки ситуации.