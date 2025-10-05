СКР начал проверку после смертельного инцидента на вулкане Вилючинская сопка

Фото: [ Губернатор принял участие в заседании коллегии Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской Области./Медиасток.рф ]

Уголовное дело по факту гибели двух туристов при восхождении на вулкан Вилючинская сопка возбудили следователи регионального управления Следственного комитета России (СКР), сообщила «Лента.ру».

Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств трагического инцидента, в результате которого погибли мужчина и женщина.

Дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В субботу, 4 октября, группа из трех человек осуществляла восхождение по незарегистрированному туристическому маршруту.

На высоте около 1,8 тыс. метров над уровнем моря туристы потеряли равновесие и сорвались со склона вулкана, получив травмы, несовместимые с жизнью.

Третья участница восхождения выжила — ее доставили в медицинское учреждение. Следователи устанавливают все детали произошедшего и причины инцидента.

Ранее появились новые обстоятельства пропаши семьи в красноярской тайге.