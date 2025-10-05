СКР начал проверку после смертельного инцидента на вулкане Вилючинская сопка
Уголовное дело по факту гибели двух туристов при восхождении на вулкан Вилючинская сопка возбудили следователи регионального управления Следственного комитета России (СКР), сообщила «Лента.ру».
Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств трагического инцидента, в результате которого погибли мужчина и женщина.
Дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В субботу, 4 октября, группа из трех человек осуществляла восхождение по незарегистрированному туристическому маршруту.
На высоте около 1,8 тыс. метров над уровнем моря туристы потеряли равновесие и сорвались со склона вулкана, получив травмы, несовместимые с жизнью.
Третья участница восхождения выжила — ее доставили в медицинское учреждение. Следователи устанавливают все детали произошедшего и причины инцидента.
