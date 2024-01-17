СКР: полицейские пострадали во время массовых беспорядков в Башкирии

Сражи порядка получили травмы в ходе беспорядков рядом со зданием районного суда в башкирском городе Баймаке, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на СК России.

Недавно Баймакский районный суд приговорил к четырем годам колонии активиста по статье о разжигании межнациональной розни. Это вызвало возмущение некоторых граждан, который вышли на улицы на несанкционированный митинг. Протесты переросли в бспорядки, которые пытались подавить правоохранители.

Как уточнили следователи, призывы выходить на улицы распространились в соцсетях. В результате у здания суда скопилось немало людей, которые проявили агрессию, в том числе и по отношению к полиции. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об организации беспорядков, в ходе которых пострадали несколько человек, включая полицейских.

Ранее редакция сообщала подробности о происходящем в Бишкеке и осужденном, из-за которого начались незаконные митинги.