РИА Новости: в Башкирии возбудили уголовные дела после массовых беспорядков перед судом в Баймаке

Сегодня в республике Башкортостан сообщили о возбуждении уголовного дела после массовых беспорядков перед зданием суда в городе Баймак. Об этом сообщает РИА Новости.

Протесты произошли после вынесения приговора Фаилю Алчинову*, которого признали виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку.

Баймакский районный суд вынес приговор активисту, приговорив его к четырем годам лишения свободы. Суд установил, что в апреле прошлого года Алчинов* выступил на сходе в селе Ишмурзино, где всячески оскорблял и нелицеприятно высказывался в адрес народов Кавказа и жителей Средней Азии. В своих высказываниях он также выразил недовольство по поводу присутствия в населенном пункте трудовых мигрантов.

Перед вынесением приговора в социальных сетях появились призывы к активному участию в протестах, направленных против приговора. Ряд лиц подстрекали жителей Баймака к участию в противоправных действиях. В результате против участников беспорядков также были возбуждены уголовные дела, за что им может грозить до 15 лет лишения свободы.

Службы безопасности активно работают над выявлением и пресечением действий тех, кто пытается разжигать этническую рознь и подстрекать к противозаконным акциям. Власти региона призывают к спокойствию и соблюдению закона, подчеркивая важность мирного и законного решения вопроса и уважения к разнообразию культур и национальностей.

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*- внесен в список террористов и экстремистов.