В Санкт-Петербурге 41-летний мужчина пойдет под суд за нарушение неприкосновенности частной жизни. Как сообщают Telegram-каналы, в январе он сумел получить доступ к личным сообщениям бывшей возлюбленной в одной из социальных сетей.

На протяжении нескольких месяцев ревнивец регулярно заходил в чужой аккаунт и читал переписку, а наиболее пикантные моменты фиксировал с помощью скриншотов и рассылал их друзьям. Когда факт взлома вскрылся, девушка обратилась в правоохранительные органы. Теперь фигуранту грозит наказание: штраф до 200 тысяч рублей, обязательные работы либо до двух лет лишения свободы — окончательное решение примет суд.