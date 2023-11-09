Скрипачи из городского округа Пушкинский выступили на выставке «Россия»

Юные музыканты из подмосковного городского округа Пушкинский выступили на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Так, скрипачи из Пушкинской детской школы искусств дали небольшой концерт в Павильоне Банка России «Умные финансы» Все подростки до этого становились лауреатами крупных художественных конкурсах и выходили в финал фестиваля «Роза Ветров». Первая скрипка ансамбля Софья Бурцова также завоевывала степень Лауреата Первой премии Восьмого Международного конкурса «Камертон Competition».

Для тех, кто не смог присутствовать на выступлении ребят лично, сделали запись фрагмента концертной программы. Его можно посмотреть по ссылке

Напомним, что выставка «Россия» продлится до апреля 2024 года. Московская область также представляет на ней свои достижения.