Скрипали отказались являться на судебные слушания в Британии по делу о собственном отравлении

Сергей и Юлия Скрипали отказываются наотрез приходить на судебные заседания в Британии, где расследуется их отравление, произошедшее в 2018 году, пишет Guardian. Они якобы считают, что в материалах дела и так предостаточно их показаний.

Ситуацию изданию прокомментировал защитник Скрипалей, пояснив, что его клиенты не уверены в достойном обеспечении британскими правоохранителями даже минимальной безопасности в ходе судебных слушаний.

«Во время предварительного слушания в Лондоне адвокат Скрипалей Джек Холборн заявил, что в протоколах допросов в полиции и других материалах имеется достаточно показаний, свидетельствующих о том, что в их вызове нет необходимости», – цитирует издание заявление представителя Скрипалей.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин прокомментировал данные о том, что Скотленд-Ярд нашел третьего подозреваемого по делу Скрипалей.