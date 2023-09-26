«Скромная в плане сборов картина»: эксперты спрогнозировали успех «Брата-3» в кинотеатрах

В ноябре 2023 года в России выходит фильм «Брат-3» режиссера Валерия Переверзева. Главные роли сыграют Александра Вознесенская, Владимир и Юрий Торсуевы. Также на экранах появится рэпер Птаха.

Как рассказал кинокритик Александр Голубчиков, фильм «Брат-3» никакого отношения к фильмам «Брат» Алексея Балабанова не имеет, это больше арт-проект.

«Такое кино не для всех, поэтому относиться к нему нужно исключительно как к перфомансу, учитывая актеров, которые там заняты, и в принципе, всю атмосферу, которая вокруг этого проекта существует. Никакого отношения ни к фильму Балабанова, ни к Сергею Сельянову, который продюсировал два фильма с Сергеем Бодровым, он не имеет», — отметил критик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В связи с этим, по его мнению, особого успеха картины ждать не стоит.

«Это будет ограниченный прокат, довольно скромная в плане сборов и зрительского интереса картина, о которой сейчас больше говорят, чем народ на нее на самом деле пойдет», — отметил Голубчиков.

Ранее известный режиссер рассказала Собчак о том, что Балабанов винил себя в смерти Бодрова.