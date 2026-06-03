Скромно, но в точку: 43% респондентов в РФ предпочитают персонализированные подарки

Социальная сеть «Одноклассники» провела масштабное исследование, в котором приняли участие более 5 тысяч совершеннолетних пользователей со всей России. Опрос показал, что для абсолютного большинства наших соотечественников главным критерием идеального презента остаются забота и индивидуальный подход, а вовсе не его высокая стоимость, пишет Царьград.

Что россияне считают самым ценным в презентах

В ходе опроса исследователи выяснили, какие именно факторы определяют значимость подарка для жителей России:

Забота и внимание оказались на первом месте — этот вариант выбрали 48% респондентов.

89% опрошенных твердо убеждены, что дорогой подарок далеко не всегда является лучшим.

Стоимость и эстетика важны лишь для минимального числа людей — их отметили всего 3% участников анкетирования.

Если говорить о характере самого презента, то 43% участников опроса признались, что больше всего ценят скромные, но максимально персонализированные вещи, подобранные под их вкусы. Еще 23% опрошенных материальным благам предпочли бы совместный досуг или реальную помощь, а 16% респондентов выделили подарки формата hand-made (сделанные своими руками).

Кому и как часто принято проявлять знаки внимания

Исследование «Одноклассников» подтвердило тренд на спонтанную заботу: 54% россиян регулярно делают приятные сюрпризы близким вообще без официального повода, считая этот формат самым искренним. На этом фоне 74% опрошенных горячо поддержали идею учредить в календаре особый ежегодный день, который напоминал бы о важности заботы вне рамок больших праздников.

Основными получателями подарков в России традиционно остаются:

Друзья — им чаще всего делают сюрпризы 37% опрошенных (при этом 27% считают, что друзьям важнее всего оказывать знаки внимания без повода);

Дети — их радуют 15% респондентов;

Родственники — этот вариант выбрали также 15% участников.

Отдельно 12% россиян подчеркнули, что небольшими символическими презентами необходимо регулярно поддерживать тех людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Отношение пользователей к виртуальным открыткам

Аналитики отдельно изучили, как современная аудитория воспринимает цифровые знаки внимания в социальных сетях: