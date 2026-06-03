Скромно, но в точку: 43% респондентов в РФ предпочитают персонализированные подарки
Одноклассники: 55% россиян воспринимают виртуальные открытки как знак заботы
Социальная сеть «Одноклассники» провела масштабное исследование, в котором приняли участие более 5 тысяч совершеннолетних пользователей со всей России. Опрос показал, что для абсолютного большинства наших соотечественников главным критерием идеального презента остаются забота и индивидуальный подход, а вовсе не его высокая стоимость, пишет Царьград.
Что россияне считают самым ценным в презентах
В ходе опроса исследователи выяснили, какие именно факторы определяют значимость подарка для жителей России:
- Забота и внимание оказались на первом месте — этот вариант выбрали 48% респондентов.
- 89% опрошенных твердо убеждены, что дорогой подарок далеко не всегда является лучшим.
- Стоимость и эстетика важны лишь для минимального числа людей — их отметили всего 3% участников анкетирования.
Если говорить о характере самого презента, то 43% участников опроса признались, что больше всего ценят скромные, но максимально персонализированные вещи, подобранные под их вкусы. Еще 23% опрошенных материальным благам предпочли бы совместный досуг или реальную помощь, а 16% респондентов выделили подарки формата hand-made (сделанные своими руками).
Кому и как часто принято проявлять знаки внимания
Исследование «Одноклассников» подтвердило тренд на спонтанную заботу: 54% россиян регулярно делают приятные сюрпризы близким вообще без официального повода, считая этот формат самым искренним. На этом фоне 74% опрошенных горячо поддержали идею учредить в календаре особый ежегодный день, который напоминал бы о важности заботы вне рамок больших праздников.
Основными получателями подарков в России традиционно остаются:
- Друзья — им чаще всего делают сюрпризы 37% опрошенных (при этом 27% считают, что друзьям важнее всего оказывать знаки внимания без повода);
- Дети — их радуют 15% респондентов;
- Родственники — этот вариант выбрали также 15% участников.
Отдельно 12% россиян подчеркнули, что небольшими символическими презентами необходимо регулярно поддерживать тех людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Отношение пользователей к виртуальным открыткам
Аналитики отдельно изучили, как современная аудитория воспринимает цифровые знаки внимания в социальных сетях:
- 55% участников исследования относятся к виртуальным подаркам и открыткам сугубо позитивно, воспринимая их как легкий и приятный способ проявить заботу;
- 27% опрошенных считают отправку онлайн-открыток уместной только в том случае, если нет физической возможности поздравить человека лично;
- 13% респондентов рассматривают цифровой контент как хорошее и веселое дополнение к основному материальному подарку.