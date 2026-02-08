Скрытая угроза для поколения до 40: какие ошибки в питании приводят к раку кишечника

Врач-онколог «Скандинавского Центра Здоровья» Сергей Иванов назвал три повседневные привычки, которые существенно повышают риск развития колоректального рака у людей молодого возраста, до 40 лет. По словам специалиста, именно эти факторы все чаще приводят к заболеванию, пишет Лента.ру.

Первым и одним из наиболее опасных провокаторов онколог считает регулярное употребление энергетических напитков. Высокое содержание сахара, кофеина и быстрых углеводов в них провоцирует хроническое воспаление в желудочно-кишечном тракте, способствует набору веса и развитию инсулинорезистентности, что является прямым фактором риска онкологических заболеваний кишечника.

Второй опасной привычкой Иванов назвал поздние приемы пищи и ночные перекусы. Такое нарушение пищевого режима приводит к резким скачкам уровня глюкозы и инсулина в крови, что, в свою очередь, негативно изменяет состав желчных кислот и микрофлоры кишечника. По наблюдениям онколога, у молодых людей, постоянно практикующих еду на ночь, рак кишечника выявляется значительно чаще.

Третьим ключевым фактором риска врач обозначил чрезмерное употребление так называемых ультраобработанных продуктов: фастфуда, газированных напитков, полуфабрикатов. Эта пища содержит огромное количество сахара, рафинированных жиров, соли и технологических добавок при почти полном отсутствии клетчатки.

