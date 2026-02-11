Скрытая угроза сугробов: как снег и морозы калечат подвеску и опустошают кошельки автовладельцев

Снегопады и морозы этой зимой не только затруднили движение на дорогах, но и привели к значительному удорожанию ремонта автомобилей. По данным аналитической службы сети автосервисов Fit Service, средний чек за ремонт в Московском регионе в период с 26 января по 9 февраля достиг 22 160 рублей, что на 31% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Как отметил в интервью «Российской газете» технический директор сети Никита Родионов, сложные погодные условия создают комплексную нагрузку на транспортные средства. Глубокий снег, колейность и скрытые под сугробами неровности перегружают ходовую часть, приводя к повреждениям амортизаторов, шаровых опор и защитных элементов. Эксперт пояснил, что морозы делают пластиковые и резиновые детали хрупкими, а также обостряют уже существующие проблемы. Загустевшее на холоде старое масло и антифриз увеличивают нагрузку на двигатель и коробку передач, что может вылиться в протечки и необходимость срочной замены жидкостей. Родионов также добавил, что многие автовладельцы впервые за долгое время обнаружили проблемы с системой охлаждения именно в сильные морозы. Еще одной распространенной причиной обращений в сервисы стали сбои в электрооборудовании и разрядка аккумуляторных батарей из-за низких температур. Среди самых востребованных услуг в этот период эксперты выделили диагностику ходовой части и двигателя, замену технических жидкостей, фильтров и свечей зажигания. По России средний чек за ремонт оказался ниже московского и составил 13 787 рублей.