Скрытая угроза в бутылке: почему любимая минералка может отправить вас на больничную койку

Популярная привычка заменять обычную питьевую воду лечебно-столовой минералкой может привести к серьезным сбоям в работе организма. Специалисты подчеркивают, что вода с высоким содержанием солей требует осторожного подхода и соблюдения определенных дозировок, пишет NEWS.ru .

Риски для здоровья при избытке минералов

Гастроэнтеролог Елена Павлова пояснила, что лечебно-столовая вода содержит активные химические элементы, которые при избыточном поступлении способны нарушить кислотно-щелочной баланс. Вместо ожидаемой пользы человек может получить обострение хронических заболеваний. Врач отмечает, что такая жидкость предназначена скорее для коррекции определенных состояний, чем для повседневного утоления жажды.

Оптимальный питьевой режим

Для поддержания водного баланса без вреда для почек и желудка эксперты рекомендуют использовать воду с низкой минерализацией. Стандартная норма для взрослого человека составляет около двух литров в сутки. В периоды летней жары потребность организма в жидкости возрастает, и допустимый объем может увеличиваться до трех литров. Главное правило — пить чистую воду, а не лечебные составы.

Как правильно пить воду в течение дня

Медики советуют не ждать наступления сильного чувства жажды, так как это уже является сигналом обезвоживания. Правильная стратегия — дробное употребление жидкости. Рекомендуется выпивать по 100–150 миллилитров каждые 20–30 минут. Такой подход позволяет организму равномерно усваивать влагу, не создавая лишней нагрузки на выделительную систему и поддерживая стабильный уровень энергии на протяжении всего дня.