Скрытая угроза в теле: какие анализы нужно сдавать после 35 лет

Трансфузиолог объяснил, что стандартное исследование крови не дает полной картины здоровья. С 2026 года россияне могут проверить ферритин, липопротеин (а) и другие показатели для раннего выявления скрытых патологий. Об этом сообщили «Газета.ru».

Врач-трансфузиолог Станислав Работинский предупредил, что общий анализ крови, несмотря на свою популярность, показывает лишь базовое состояние организма. В беседе с «Газетой.ru» специалист подчеркнул: за стандартными показателями скрываются важные детали, поэтому для полноценной диагностики необходимо проводить дополнительные тесты.

С 2026 года у россиян появилась возможность проверить ряд специфических маркеров бесплатно. Медик перечислил наиболее значимые из них. Липопротеин (а) представляет собой генетически обусловленный фактор, повышающий риск сердечно-сосудистых патологий. Его уровень не зависит от образа жизни, поэтому отслеживать его крайне важно.

Ферритин отвечает за запасы железа в организме. Его дефицит проявляется хронической усталостью, ломкостью волос и снижением иммунитета. Высокочувствительный С-реактивный белок сигнализирует о скрытых вялотекущих воспалениях, которые не видны при обычном осмотре. Интерлейкин-6, цинк и магний также дают представление о работе иммунной и нервной систем. Контроль инсулина и глюкозы помогает предотвратить развитие диабета, а тестостерон и эстрадиол важны для оценки гормонального фона.

Работинский отметил, что особое внимание на эти показатели стоит обратить людям старше 35–40 лет. В группе риска находятся также те, кто имеет наследственную предрасположенность, лишний вес, курит или постоянно испытывает стресс. Специалист резюмировал: перечисленные исследования не отменяют общий анализ крови, а дополняют его, позволяя выявить проблему на ранней стадии.