Скрытые камеры на перронах: новая система узнает пассажиров железнодорожных маршрутов без документов

Пассажиры поездов из Москвы теперь могут пройти идентификацию по биометрии. Правительство запустило пилотный проект на трех популярных маршрутах, объединив железную дорогу с государственной цифровой системой. Об этом пишет РИА Новости.

Запуск инновационной системы идентификации

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко объявил о начале эксперимента по посадке пассажиров на поезда дальнего следования с использованием биометрических данных. На текущем этапе сервис доступен на нескольких направлениях, связывающих Москву с Иваново, Костромой и Нижним Новгородом. Проверка личности осуществляется через государственную биометрическую систему на начальных точках маршрутов. Вице-премьер уточнил, что в период тестирования гражданам по-прежнему следует брать с собой оригинал паспорта для соблюдения текущих юридических норм.

Перспективы цифровой экосистемы

Внедрение технологии на железной дороге является частью масштабной программы по интеграции биометрии в повседневные услуги. Разработчики планируют, что аналогичные методы подтверждения личности будут повсеместно использоваться при регистрации в отелях, оформлении документов в МФЦ, покупке товаров с возрастными ограничениями и прохождении контроля в аэропортах. Текущий этап испытаний в поездах ограничен узким кругом маршрутов, что позволяет специалистам отладить механизмы безопасности перед масштабным масштабированием сервиса на всю страну.