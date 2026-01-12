Скрытые убийцы в колбасе и сыре: какие консерванты ведут прямиком к раку

Группа французских исследователей опубликовала результаты двух масштабных работ, изучавших влияние пищевых консервантов на здоровье человека. Выводы ученых указывают на возможную связь между регулярным потреблением определенных добавок и повышенным риском развития онкологических заболеваний, а также диабета второго типа, пишет CNN .

Первое исследование, опубликованное в журнале The BMJ, проанализировало влияние 58 пищевых консервантов на основе данных примерно о 105 тысячах участников. Шесть из 17 наиболее часто употребляемых добавок, включая нитрит натрия и сорбаты, продемонстрировали статистически значимую связь с повышением риска развития рака молочной железы, простаты и некоторых других локализаций.

Вторая работа, представленная в издании Nature Communications, была посвящена роли консервантов в развитии диабета второго типа. Согласно ее данным, 12 из 17 исследуемых добавок были ассоциированы с увеличением риска развития этого заболевания почти на 50% в группах с максимальным уровнем их потребления. Пять консервантов, в числе которых значатся сорбат калия и нитрит натрия, фигурировали в качестве факторов риска в обоих исследованиях.

Авторы подчеркивают, что полученные данные носят наблюдательный характер и требуют дополнительного подтверждения. Тем не менее ученые указывают на необходимость переоценки нормативного регулирования использования подобных добавок в пищевой промышленности. Независимые эксперты отмечают, что результаты исследований служат дополнительным аргументом в пользу рациона, основу которого составляют свежие и минимально обработанные продукты.

