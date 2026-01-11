Синий свет экранов влияет на сон и концентрацию, предупреждают эксперты

Современная жизнь трудно представить без смартфонов, планшетов и ноутбуков, однако постоянное воздействие экранов с подсветкой на основе синего света может вызывать усталость глаз и зрительное перенапряжение, рассказали эксперты « Газете.Ru ».

По словам Елены Корниловой, руководителя направления профессионального развития ООО «Джонсон & Джонсон» и кандидата медицинских наук, синий спектр экранов влияет не только на зрительный комфорт, но и на биоритмы человека. Длительное время работы с гаджетами повышает нагрузку на глаза, может снижать концентрацию и нарушать сон.

Особенно уязвимы офисные сотрудники и студенты, проводящие за экранами весь день. Признаки зрительного перенапряжения проявляются сухостью, покраснением глаз, ощущением «песка» и даже головной болью. Эксперт подчеркнула, что эти симптомы нередко ошибочно списывают на стресс, хотя причина часто кроется в компьютерном зрительном синдроме (КЗС).

Синдром формируется из-за совокупности факторов: продолжительной работы на близком расстоянии, ярких или мерцающих экранов, редкого моргания, сухого воздуха и отсутствия регулярных перерывов.

Корнилова советует оценивать индивидуальную чувствительность глаз к цифровой нагрузке с помощью специалиста, чтобы подобрать оптимальные средства защиты. Для тех, кто использует устройства длительное время, могут подойти очки или контактные линзы с фильтром синего света, которые задерживают часть коротковолнового излучения, не нарушая нормальные биоритмы. Людям, часто переключающимся между гаджетами, могут быть полезны антибликовые покрытия на экранах.

Также на состояние зрения влияют привычки пользователя и организация рабочего места. Важно соблюдать оптимальную яркость и контраст (около 70–80% при умеренном освещении), держать монитор на расстоянии 40–70 см, использовать ночной режим или режим «комфорт для глаз» вечером.

Эксперт рекомендовала короткие перерывы и правило «20–20–20»: каждые 20 минут переводить взгляд на объект примерно в шести метрах на 20 секунд. Частое моргание помогает увлажнять глаза и предотвращает сухость.

Организация пространства также важна: мягкий рассеянный свет, отсутствие бликов и расположение экрана чуть ниже уровня глаз делают работу комфортнее. Чередование цифровой нагрузки с прогулками, спортом или хобби без гаджетов позволяет глазам отдыхать. В помещениях с кондиционированным воздухом помогают слезозаменители без консервантов.

Корнилова подчеркнула, что защита зрения — комплексный процесс. Осознанное использование гаджетов, правильная организация рабочего места, регулярные паузы и современные средства защиты снижают утомление глаз и помогают сохранить зрительный комфорт даже при длительной работе с техникой.

Ранее стало известно, как вернуть нормальный вес без жестких диет.