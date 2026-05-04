Скрытый налог на сбережения: почему 160 тысяч рублей стали роковой чертой для вкладчиков

Согласно прогнозам аналитиков, в 2026 году число плательщиков налога на банковские вклады может достичь 2,5 миллиона человек из-за высоких ставок по депозитам и изменения необлагаемого порога. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.

Механизм расчета и текущий порог

По итогам 2026 года налог на доходы по вкладам коснется значительного числа россиян. Размер необлагаемой базы определяется как 1 миллион рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки ЦБ РФ за отчетный год. На текущий момент (май 2026 года) пиковое значение ставки было зафиксировано в январе на уровне 16%. Это означает, что, если регулятор не повысит ставку до конца года, налогом не будут облагаться только первые 160 000 рублей процентного дохода. Все суммы сверх этого лимита подлежат налогообложению по ставке 13% (или 15% для доходов свыше 2,4 млн рублей).

Прогнозы экспертов и бюджетные ожидания

Финансовые аналитики, опрошенные «Известиями», оценивают потенциальное количество налогоплательщиков в диапазоне от 1,8 до 2,5 миллиона человек. Эксперты отмечают, что большинство граждан заплатят сравнительно небольшие суммы — в среднем от 700 до 2 000 рублей. В Минфине России рассчитывают, что поступления от этого налога в бюджетную систему в 2027 году составят около 305,4 миллиарда рублей. При этом итоговые сборы могут незначительно снизиться, если средняя ключевая ставка к концу года опустится ниже прогнозируемых значений.

Порядок уплаты и автоматизация процесса

Для налогоплательщиков процедура остается максимально упрощенной. Гражданам не требуется самостоятельно подавать декларации или рассчитывать суммы к уплате: банки обязаны напрямую передавать данные о начисленных процентах в Федеральную налоговую службу (ФНС). Налоговые органы самостоятельно сформируют уведомления, которые появятся в личных кабинетах граждан осенью следующего года. Срок окончательного расчета по налогам за 2026 год установлен до 1 декабря 2027 года.