Скрытый вред экономии: как покупка еды в дисконт-магазинах разрушает здоровье

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде выявили прямую зависимость между регулярными покупками продуктов в дисконтных магазинах фиксированных цен («долларовых магазинах») и повышенным риском развития ожирения, гипертонии, высокого уровня холестерина и диабета 2-го типа. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале BMC Public Health.

Масштабы исследования и охват торговых сетей

В основу научной работы легли данные проекта 500 Cities Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Астрофизики и социологи оценили плотность распределения около 34 000 торговых точек крупнейших сетей (Dollar General, Dollar Tree, 99 Cent Store и Family Dollar) в пределах 10-минутной транспортной доступности от жилых массивов.

Закономерность ухудшения показателей здоровья при частых покупках в дисконт-центрах подтвердилась во всех регионах США (наиболее выраженно на Юге и Среднем Западе) — даже с учетом уровня доходов населения и показателей безработицы.

Главные причины негативного влияния на здоровье

Преобладание ультраобработанных продуктов: В магазинах фиксированных цен ассортимент сформирован из рафинированных товаров с высоким содержанием сахара, соли и консервантов и крайне низкой питательной ценностью.

Дефицит свежей продукции: В подобных сетях практически отсутствуют свежие овощи, фрукты, цельнозерновые и качественные белковые продукты.

Эффект «продовольственных пустынь»: Доступ к традиционным супермаркетам со свежей едой показал устойчивую связь с более высокими показателями здоровья населения.

Предложенные пути решения проблемы

Для снижения рисков заболеваний авторы исследования предлагают: