Скрывался под маской Барана: кто из звезд покинул шоу «Маска» в костюме рогатого

Шестой выпуск популярного музыкального проекта завершился неожиданным уходом участника. Судьи и зрители были удивлены, когда под маской Барана обнаружился известный телеведущий, пишет 7дней.

Очередной эфир седьмого сезона шоу «Маска» на канале НТВ принес зрителям сенсационное разоблачение. В напряженной борьбе за право остаться на проекте сошлись три персонажа: Лиса, Колибри и Баран. По итогам голосования публика отдала предпочтение Лисе, члены жюри своим решением сохранили Колибри, а Баран был вынужден предстать перед залом без костюма.

Под маской рогатого животного скрывался ведущий Андрей Норкин. Для поклонников проекта его появление стало настоящим сюрпризом. Перед уходом артист исполнил композицию «Девчонки полюбили не меня».

Норкин широко известен зрителям как ведущий общественно-политического ток-шоу «Место встречи». В 2020 году он пережил личную трагедию: его супруга Юлия, с которой они воспитывали двоих приемных детей, покончила с собой. Спустя год после похорон телеведущий женился повторно. Нынешняя жена Ирина Бородина помогает ему в воспитании детей, и сейчас семья живет счастливо.