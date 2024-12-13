Скрывавшийся от правосудия россиянин загадочно исчез в Мьянме

Юрий Конопатский занимался бизнесом в Камбодже, но пропал год назад, когда поехал в Мьянму. Как пишет RT , мужчина мог попасть в рабство. Не исключают и то, что предприниматель сбежал и скрылся, так как его разыскивает полиция с 2014 года.

Россиянина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным канала, речь про Юрия Конопатского, которого родные считали погибшим уже долгие годы. Оказалось, что мужчина благополучно строил бизнес в Камбодже. Друзья и коллеги россиянина из азиатской страны обратились за помощью в поисках, так как считают, что он мог попасть в трудовое рабство.

Знакомые рассказали, что у россиянина большой список проблем с законом в РФ. В 1995 году он участвовал в коммерческих рукопашных боях в Омске, сам организовывал такие встречи и в итоге попал в поле зрение полиции. В 2014 году Конопатского объявили в федеральный розыск за мошенничество в особо крупном размере, что указано в том числе в базе МВД РФ.

При этом бизнес-партнером Конопатского назвать не могут: он умел втираться в доверие, брать деньги в долг на реализацию своих идей. Не исключили, что он набрал чужих денег и пытается скрываться от обманутых им людей в Мьянме.

«Этот человек — аферист, обманул всех, с кем сотрудничал. Схема у него была простая: он привлекал людей якобы для инвестирования в его всевозможные проекты. Брал деньги и исчезал. Я тоже инвестировал довольно крупную сумму: в 2000-е на эти деньги мог бы квартиру себе купить», — рассказал собеседник канала.

Известно, что Конопатский взял три тысячи долларов у китайского партнера, а затем уехал. Было это как раз год назад до пропажи. Однако не исключили, что Конопатского могли взять рабство и заставить выманивать у соотечественников деньги. Как раз несколько дней назад из Мьянмы вернулся российский айтишник, которого обманули и заставили работать по мошенническим схемам под угрозой расправы. Он сбежал вместе с 38 «рабами» через границу Тайланда.

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