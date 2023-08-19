«Скучают по досугу»: волонтеры из Химок приедут с концертами на передовую

Культуру на фронте недооценивать нельзя. Каждый боец знает, как обычная песня может поднять боевой дух, и приезд артистов к линии соприкосновения каждый раз становился замечательным праздником для солдат. В этот раз положительные эмоции привезли подмосковные волонтеры.

Начальник управления культуры городского округа Химки Виктория Куракова давно работает по теме СВО. Она организовывает кинопоказы в госпитале для военнослужащих, которые проходят реабилитацию. Там делают все, как в настоящем кинотеатре: даже газировку и попкорн привозят, чтобы ребята чувствовали заботу.

А теперь со своей командой движения «Волонтеров Культуры» Виктория Владимировна решилась поехать прямо к передовой: в Северодонецк и Лисичанск. По запросам военнослужащих она передала посылки бойцам и гуманитарную помощь местным жителям и посмотрела, как живут солдаты «за ленточкой».

«Парни там — настоящие герои! Они каждый день рискуют жизнью. Мы стараемся наполнять наши мероприятия сопереживанием, поддержкой. Пока что на передовой мы ничего не показывали, зато узнали, какое настроение у бойцов, какие культурные и досуговые мероприятия возможны в их условиях», — объясняет Куракова.

Известно, что бойцы скучают по тому досугу, который у них был в мирной жизни. Теперь химкинские «Волонтеры Культуры» планируют организовать концерты в ЛНР. Осталось решить организационные моменты, как лучше приехать с небольшими концертными программами, подбодрить военных и показать им, что о них помнят.

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