Скуратов: Березовский бежал из России, создавая алиби в убийстве Листьева

По словам Юрия Скуратова, который занимал пост генерального прокурора Российской Федерации с 1995 по 2000 год, беглый российский бизнесмен Борис Березовский, ушедший из жизни в Великобритании, мог предотвратить убийство известного телеведущего Владислава Листьева, произошедшее 30 лет назад в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Первого марта 1995 года в подъезде дома в центре Москвы произошло трагическое событие — был убит известный журналист Владислав Листьев.

Во время подъема по лестнице двое преступников открыли огонь из огнестрельного оружия. В результате ранения в голову Листьев скончался на месте.

Данное преступление стало одним из самых резонансных в 1990-е годы в России.

Бывший генеральный прокурор Российской Федерации сообщил, что незадолго до убийства Владислава Листьева Борис Березовский намеренно покинул территорию страны, чтобы обеспечить себе алиби. По мнению Скуратова, бизнесмен не был ключевым фигурантом в этом деле.

«У него (Березовского — прим. ред.) были все шансы предотвратить это убийство. Но он понял одно, что с Владом он сделал ошибку, когда его рекомендовал на пост гендиректора, они не сработались», — сказал Скуратов.

Следует подчеркнуть, что расследование уголовного дела, связанного с убийством Влада Листьева, неоднократно возобновлялось следствием. Срок давности по указанному производству истек 1 марта 2010 года.

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