Экс-замминистра обороны Иванов распределял украденные деньги на счета жен

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов распределял полученные преступным путем деньги на счета родителей и жен. Об этом стало известно РИА Новости.

Согласно материалам дела, коррупционные средства переводились на банковские счета как нынешней, так и бывшей жены Иванова. Более того, деньги также были направлены на счета его родителей и матери малолетней дочери.

Следственные органы провели оперативно-розыскные мероприятия, которые подтвердили факты незаконного перераспределения денег. Отмечается, что Иванов также использовал доверенных лиц для выполнения своих указаний.

Кроме того, по данным РИА Новости, 17 декабря срок следствия по делу Иванова продлили до 23 марта 2025 года. Также был продлен срок ареста, наложенного на 42 счета бывшего замминистра.

Дело Иванова связано с обвинением в преступлении, описанном в ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток). В рамках этого дела проходят еще два фигуранта — бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин.

Ранее сообщалось, что бывшего заместителя главы департамента Министерства обороны РФ Андрея Курносенко подозревают в хищении 600 млн рублей.