Сквер имени Громцева благоустроят в Дзержинском в этом году

Сквер имени Громцева благоустроят в Дзержинском в 2024 году, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области. Работы проведут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

На территории сквера планируется проложить удобные прогулочные дорожки, оборудовать энергосберегающее освещение, установить летнюю сцену, обновить площадки для занятий спортом.

В зонах отдыха будут обновлены лавочки и урны. Кроме того, в сквере проведут работы по обновлению озеленения.

За благоустройство сквера проголосовали местные жители. Объект является одним из центральных в округе, здесь проводится множество массовых мероприятий.