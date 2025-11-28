Сквер «Молодежный» в Клину готовят к открытию после преображения

Клинский сквер «Молодежный» на Бородинском проезде, 28 готовится к открытию после комплексного благоустройства. Работы велись в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», их целью стало создание многофункциональной зоны для повседневного отдыха горожан.

В процессе преобразований была проведена комплексная модернизация территории. Для безопасного передвижения посетителей обустроены пешеходные дорожки и площадки с покрытием из тротуарной плитки. Инфраструктура дополнена универсальной спортивной и детской игровой площадками, рассчитанными на организацию разнообразного досуга для разных возрастных групп. В числе установленных малых архитектурных форм — парковые качели, скамейки и урны для поддержания чистоты.

«Сделали все для того, чтобы в оживленной части города появилось уютное пространство, где будет спокойно, удобно и интересно провести время мамам с малышами, подросткам, любителям тихого отдыха», — прокомментировала Глава городского округа Клин Инна Аркадьевна Федотова.

Особое внимание уделено вопросам безопасности: территория оборудована камерами видеонаблюдения и современной системой освещения «Чистое небо», обеспечивающей комфортное пребывание в сквере в вечернее время. Эстетическую составляющую усилили за счет высадки многолетних растений, создающих привлекательную атмосферу.



Реализация проекта позволила не только создать новое комфортное пространство, но и значительно повысить показатели безопасности и доступности общественной территории для всех категорий граждан. Работы пока завершают: оценить перемены жители и гости округа смогут совсем скоро.