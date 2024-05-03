Сквер на Пролетарской улице в Балашихе расширят и благоустроят по итогам голосования жителей на «Доброделе»

В Балашихе в микрорайоне Железнодорожный благоустроят общественную территорию площадью в один гектар на ул. Пролетарской. Городская локация была выбрана жителями округа в 2023 году во время голосования на портале «Добродел».

Сквер на ул. Пролетарской — востребованная зона отдыха горожан. Жители микрорайона прогуливаются в будние и выходные дни, а в праздничные собираются на массовые мероприятия.

Сквер является продолжением бульвара Цветов, который был благоустроен в 2023 году. Для создания единого гармоничного городского пространства было решено использовать в сквере те же стилистические приемы, что применялись на бульваре. Новые плиточные современное покрытие, скамейки, освещение и урны для мусора, выбранные для сквера, превратят его в современную и комфортную площадку для разнообразного досуга жителей и гостей Балашихи.

«Комплексное благоустройство этого сквера позволит выполнить общую архитектурно-планировочную организацию территории от станции МЦД-4 Железнодорожная к центру микрорайона, обеспечив хорошие условия для пешеходов, прогулок с детьми и отдыха населения во время проведения городских праздников», — рассказал замглавы Балашихи Максим Сидоркин.

Благоустройство общественных территорий Балашихи проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

В частности, в 2023 году на бульваре Цветов открыли зону сухого фонтана, тренажеры для занятий спортом, воркаут-площадку, велодорожку, две детские игровые площадки и прогулочную зону. Кроме того, на бульваре появились современные и безопасные качели, навес, зоны для отдыха вдоль каштанов. Отдельное внимание уделили озеленению территории: деревья, около 5 тысяч кустарников и цветников, большая часть из которых — многолетние растения.