Сквер у фарфорового завода начали благоустраивать в Ликино-Дулево

Сквер у Дулевского фарфорового завода начали благоустраивать в Орехово-Зуевском городском округе. Ограничена парковка автомобилей, но все предприятия и учреждения, расположенные в зданиях, работают в штатном режиме.

«В настоящее время наши сотрудники проводят демонтаж старой брусчатки. В общем же в рамках реализации проекта по благоустройству будут произведены работы по монтажу линий наружного освещения и видеонаблюдения, комплексное озеленение с посевом газона, высадкой деревьев и кустарников, установка лавочек, урн и инфостендов», — рассказал представитель подрядчика «Компания СПЛАВ» Алексей Кантемиров.

В общей сложности в сквере в Ликино-Дулеве будет благоустроено около десяти тысяч квадратных метров. Срок окончания работ — сентябрь, но строители поставили перед собой задачу сдать объект в конце августа.

Эта территория стала одной из набравших наибольшее количество голосов жителей, принявших участие во Всероссийском онлайн- голосовании по выбору объектов для включения в программу благоустройства на 2024 год.