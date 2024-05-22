Сквер в городском округе Балашиха благоустроят и сделают центром притяжения

Стартовали работы по организации общественного пространства в микрорайоне Заря в Балашихе. Заместитель главы округа Максим Сидоркин дал старт началу благоустройства.

Речь идет о сквере, расположенного на улице Маршала Батицкого вблизи храма Саввы Сторожевского. Здесь создадут мультимедийный павильон, на выставочной зоне расположат экспонаты музея войск ПВО,а также оборудуют зону коворкинга и вместительный зрительный зал.

Предполагается, что уже в конце сентября работы будут завершены и местные жители смогут насладиться новым пространством для досуга. Это будет семьи, любви и верности. Здесь планируется проводить мероприятия и активности на праздники и в рамках общественных акций.

Здесь установят отреставрированный самолет Миг-23, который был передан городу армией ПВО, а также памятник из бронзы, олицетворяющий семью.