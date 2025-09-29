Сквер в Коломне преобразили по инициативе горожан

В Коломне выполнено обновление еще одной важной общественной зоны – сквера, расположенного рядом с молодежным центром «Горизонт».

Теперь здесь обустроены современные пешеходные тротуары, установлены камеры безопасности и новые фонари для освещения. Сквер обогатился небольшими архитектурными элементами, такими как удобные скамейки и качели, защищенные навесом. Благодаря этому появились привлекательные места для релаксации и интересные локации для фотографий.

Эти улучшения стали возможны в рамках федеральной программы «Создание комфортной среды», запущенной по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Реконструкция территории возле МЦ «Горизонт» – это непосредственный итог общегородского голосования, где жители проголосовали за благоустройство именно этого места.

При разработке дизайна ландшафта использовались многолетние растения, такие как эхинацея, шалфей и котовник. Также сформирована зеленая живая изгородь, состоящая из кизильника и сосны. На территории высажено 26 кленовых деревьев и 11 яблонь сорта Недзвецкого, которые весной порадуют глаз обильным цветением насыщенных малиновых оттенков.