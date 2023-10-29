Скворцова рассказала об опасной тенденции инсульта в РФ

В РФ обнаружена тревожная тенденция инсульта – он молодеет. От 5% до 8% случаев в стране приходится на граждан моложе 45 лет. Последствий болезни можно избежать только прибегнув к профилактике и находясь под контролем врачей. Об этом сообщила глава российского Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, ее слова передают РИА Новости .

Скворцова напомнила, что инсульт является одной из самых распространенных причин смерти и инвалидности в мире. Она также заявила о тенденции инсульта к омолаживанию: по ее словам, в стране около 6% случаев приходится на граждан моложе 45 лет. Специалист подчеркнула, что каждое десятилетие риск заболевания растет втрое.

Она напомнила, что последствия заболевания предотвращаются только при помощи профилактики и присмотра врачей. Скворцова подчеркнула необходимость использования «терапевтического окна» – периода, появляющегося на ранних этапах заболевания, когда терапия особо эффективна. По ее словам, оно длится 3-4 часа после инсульта.