Скворцы вернулись в Москву 8 марта раньше времени

В этом году скворцы вернулись в Москву раньше обычного, об этом сообщил столичный Дептранс с своем Телеграм-канале.

Как напомнили в ведомстве, как правило, скворцы прилетают с юга в конце марта. Но в этом году весна наступила раньше, и скворцы вернулись раньше срока.

«Наши друзья-бердвотчеры заметили вестников весны на Красной Пресне, в Тушине, Филях и ТиНАО. Можно уже говорить о массовом возвращении популяции в столицу…- говорится в сообщении ведомства.

В Департаменте транспорта сообщили, что первыми прибывают самцы и начинают искать подходящие места для обустройства гнёзд. Они могут использовать скворечники или дупла. Самки присоединяются к ним позднее.

«В Южной Европе скворцы ведут оседлый образ жизни, но в более северных регионах, включая Москву, являются перелетными птицами. Ежегодно они мигрируют на юг Европы или север Африки», — сказано в сообщении.

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