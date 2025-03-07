Депутат Чаплин перечислил ключевые правила старта дачного сезона в марте

Март является не просто первым месяцем весны, а основной момент для подготовки дачного участка. По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, ошибки на указанном этапе могут погубить весь урожай. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что изначально следует провести осмотр территории. Зимний период мог оставить после себя разрушенные дорожки, сломанные заборы или поврежденную кровлю. Если на участке скапливается талая вода, надо проверить дренажную систему, в противном случае корни растений могут загнить.

По мнению парламентария, в текущем месяце можно заняться расчисткой территории дачного участка от прошлогодней листвы. По мере подсыхания почвы можно приступать к рыхлению и перекопке грядок.

Он отметил, что рассаду томатов, перцев, баклажанов, капусты, их уже можно сеять в горшочки. Необходимо выбирать качественные семена и применять специальные кассеты или торфяные таблетки, что обеспечит растениям правильный старт.

Ранее он заявил, что не стоит спешить с открытием дачного сезона.