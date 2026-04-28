Сладкая ловушка: профессор из Вены объяснил, как сахар сокращает годы активной жизни

Избыток сладостей в рационе — это не только вопрос лишнего веса, но и фактор ускоренного старения. Почетный профессор Эмиэль Воутерс рассказал, почему полный отказ от сахара не обязателен, но контроль «быстрых» углеводов критически важен для тех, кто хочет сохранить молодость, передает РИА Новости.

Баланс против крайностей

На конференции по активному долголетию в Вене профессор Маастрихтского университета Эмиэль Воутерс подчеркнул: сахар не является «абсолютным злом», если потреблять его разумно. Проблема современного человека — в переизбытке именно быстро усваиваемых сахаров. Сладкие напитки, печенье и конфеты создают опасный фон, который сокращает период здоровой и энергичной жизни, повышая риски даже для тех, кто не страдает диабетом.

Первый шаг к долголетию

Ученый отметил, что универсальной «безопасной» нормы сахара в граммах не существует, так как все зависит от общего рациона. Однако есть золотое правило:

Отказ от сладких напитков: Это самый простой и эффективный способ снизить нагрузку на организм.

Приоритет овощам и фруктам: Рацион должен строиться вокруг цельных продуктов, а не переработанной пищи.

Контроль вместо запрета: Важно не впадать в крайности и не исключать сахар полностью, а следить за его качеством и количеством.

По мнению профессора, сбалансированное питание, включающее разнообразные макронутриенты, позволяет организму эффективно справляться с умеренными дозами сахара без вреда для процессов старения.