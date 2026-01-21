«Сладкая ловушка». В России предложили запретить рекламу вредных продуктов для детей

Председатель Общероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская выступила с инициативой оградить детей от навязчивой рекламы вредной еды.

Соответствующее обращение она направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) предложение о жестких ограничениях, передает РИА Новости.

Суть инициативы — запретить рекламу продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жиров в СМИ и интернете в часы наибольшей детской аудитории (с 6 утра до 11 вечера). Особое внимание уделяется таргетированной рекламе в соцсетях и на видеоплатформах.

«Речь идёт о продуктах, которые напрямую связаны с риском развития детского ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснила лидер движения Екатерина Лещинская.

Критикуя методы рекламодателей, использующих мультперсонажей и авторитет блогеров, Лещинская отметила, что это напрямую формирует вредные пищевые предпочтения. Для воплощения идеи в жизнь планируется создать чёткий перечень регулируемых продуктов совместно с экспертами Минздрава и парламентариями.

