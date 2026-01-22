«Сладкий парадокс санкций». Евросоюз нарастил экспорт конфет и шоколада в Россию до €703 млн

Согласно данным Статистической службы Европейского союза (Eurostat), в период с января по ноябрь 2025 года поставки кондитерских изделий из стран ЕС в Россию достигли наивысшего уровня за последние два года. Об этом сообщает РИА Новости.

За отчетные 11 месяцев текущего года европейские экспортеры заработали на продаже сладостей российским потребителям €703,1 миллиона. Данный показатель демонстрирует рост на 8% (или €53,4 миллиона в абсолютном выражении) в сравнении с аналогичным интервалом 2024 года. Примечательно, что в 2023 году общий объем годового экспорта данной товарной категории был существенно выше и оценивался в €804,4 миллиона.

Лидером среди европейских поставщиков на российский рынок сладостей, по итогам 11 месяцев 2025 года, остается Германия. Немецкий экспорт кондитерских изделий принес €279,9 миллиона. В тройку крупнейших экспортеров также вошли Италия (€135,1 миллиона) и Польша (€88,8 миллиона).

Ранее сообщалось о том, что кондитерская фабрика из Егорьевска подписала соглашение на 950 млн рублей.