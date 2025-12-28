Сладкий подарок к Новому году подорожал на 15% из-за какао

Средняя цена детского новогоднего подарка в России, в котором 550 граммов сладостей, приближается к 450 рублям.

По данным эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина, такой набор, включающий шоколад, зефир, глазированные конфеты и карамель, в ноябре 2025 года стоит около 454 рублей, сообщает РИА Новости.

За год стоимость сладкого подарка выросла почти на 15%. Основная причина — резкий рост мировых цен на какао-бобы в 2024 и первой половине 2025 года. Как пояснил специалист, производственный цикл шоколада занимает до шести месяцев, поэтому недавнее снижение котировок на сырье еще не повлияло на цены в магазинах.

Интересно, что карамель в составе набора показала минимальную инфляцию — всего 5,8% за год. Это связано со стабильной ситуацией на рынке сахара, который, напротив, подешевел благодаря рекордному урожаю, превысившему внутренний спрос. Данный фактор частично компенсировал общий рост стоимости подарка.

Ранее сообщалось о том, что стоимости салата «Оливье» на Новый обойдется россиянами почти в 600 рублей.