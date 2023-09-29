Слава сорвалась на Хайдарова с Киркоровым и пообещала выдать их «грязные» секреты

Известно, что Филипп Киркоров защищает пластического хирурга, вокруг которого развернулся нешуточный скандал. Об этом пишет портал «Дни.ру» .

Наверняка уже каждый слышал о том, как нелестно Любовь Успенская и певица Слава отзываются о работе звездного хирурга. Однако, король отечественной эстрады, в отличие от коллег, оказался вполне доволен результатом пластики собственного тела.

Слава, увидев новое интервью с Тимуром Хайдаровым, в котором тот всячески оправдывался, явно вышла из себя. Она выложила в соцсетях ролик, на котором пообещала выдать «грязные» секреты не только хирурга, но и защищающего его Филиппа Киркорова.

Теперь подписчикам знаменитости остается только гадать, какие тайны она скрывает о 56-летнем народном артисте. Но, по словам певицы, эта неудобная правда даже может навсегда втоптать в грязь репутацию обоих.