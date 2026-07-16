«Слава Тебе, Боже!» — колокольный благовест накроет страну в День Крещения Руси
Патриарх Кирилл поручил провести единый колокольный звон в День Крещения Руси
28 июля, в День Крещения Руси, по всем православным храмам и монастырям России прокатится единая волна колокольного звона. Как сообщили в пресс-службе Вятской епархии, ровно в полдень по местному времени в каждом регионе зазвучит благовест «Слава Тебе, Боже!».
Такое поручение дал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Традиция единовременного перезвона была заложена в 2012 году, и с тех пор акция регулярно объединяет все церкви на канонической территории Московского Патриархата.